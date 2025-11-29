Vos trésors cachés… Journées d’expertise gratuites et confidentielles Saint-Doulchard

Vos trésors cachés… Journées d’expertise gratuites et confidentielles

1277 Route de Varye Saint-Doulchard Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:30:00

fin : 2025-11-30 18:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Vos trésor cachés… Journées d’expertises gratuites et confidentielles

Par la Maison Le Brech et Associés

C’est le moment d’aller fouiller dans son grenier, sa cave ou ses placards !

Que vous possédiez des antiquités, des objets d’art (pendules, vases, verrerie etc.), des bijoux, des peintures, des montres, des jouets anciens etc. Commissaire-priseur et Expert de la Maison de Vente Le Brech & associés seront là pour vous guider, vous conseiller et vous révéler la véritable valeur de vos trésors cachés ! .

+33 2 48 23 59 86

English :

Your hidden treasures… Free and confidential appraisal days

By Maison Le Brech et Associés

German :

Ihre verborgenen Schätze … Kostenlose und vertrauliche Expertentage

Durch das Haus Le Brech et Associés

Italiano :

I vostri tesori nascosti… Giornate di valutazione gratuite e confidenziali

A cura della Maison Le Brech et Associés

Espanol :

Sus tesoros ocultos… Jornadas de tasación gratuitas y confidenciales

Por Maison Le Brech et Associés

