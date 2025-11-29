Vos trésors cachés… Journées d’expertise gratuites et confidentielles Saint-Doulchard
Vos trésors cachés… Journées d’expertise gratuites et confidentielles
1277 Route de Varye Saint-Doulchard Cher
Par la Maison Le Brech et Associés
C’est le moment d’aller fouiller dans son grenier, sa cave ou ses placards !
Que vous possédiez des antiquités, des objets d’art (pendules, vases, verrerie etc.), des bijoux, des peintures, des montres, des jouets anciens etc. Commissaire-priseur et Expert de la Maison de Vente Le Brech & associés seront là pour vous guider, vous conseiller et vous révéler la véritable valeur de vos trésors cachés ! .
