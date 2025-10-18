Vos vacances de la Toussaint au Jardin des Plantes Jardin des plantes – Ménagérie Paris

Vos vacances de la Toussaint au Jardin des Plantes Jardin des plantes - Ménagérie Paris

Vos vacances de la Toussaint au Jardin des Plantes Jardin des plantes – Ménagérie Paris samedi 18 octobre 2025.

Déserts, l’exposition à voir cet automne

Plus que quelques jours pour courir voir l’exposition-événement Déserts !

Des vastes étendues désertiques du Sahara aux paysages glaciaires de l’Arctique, voyagez à travers les déserts, les milieux les plus extrêmes de notre planète. Seul, en famille ou entre amis, plongez au cœur de ces territoires inhospitaliers et découvrez les incroyables stratégies d’adaptation du vivant pour y vivre.

► Découvrir l’exposition Déserts

Tous les jours (sauf les mardis), jusqu’au 30 novembre – Tout public – De 13 à 16€ – Grande Galerie de l’Évolution

Des ateliers enfants pour des vacances de la Toussaint tout en créativité

Avec nos ateliers pour enfants, les plus petits en apprennent plus sur le monde qui les entoure, tout en s’amusant :

Une conférence sur l’Arctique pour les enfants

L’Arctique, ce n’est que du blanc à perte de vue ? Pas sûr ! En compagnie d’Aude Lalis, biologiste au Muséum national d’Histoire naturelle, les enfants plongent dans les secrets de la biodiversité de l’Arctique avec cette nouvelle édition de « Effervescience », le rendez-vous des enfants de 7 à 12 ans !

► Découvrir la rencontre « Mystères de l’Arctique »

Samedi 25 octobre – De 7 à 12 ans – Gratuit – Amphithéâtre de la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée

Fêtez Halloween avec les animaux de la Ménagerie

La Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes, se met à l’heure d’Halloween ! Dans un décor d’outre-tombe, apprenez-en plus sur des animaux parfois perçus comme effrayants, pour mieux comprendre d’où vient leur mauvaise réputation et ce qui peut nous effrayer chez eux.

► Découvrir les animations « Même pas peur ! »

Du lundi au vendredi, du 20 au 31 octobre – Dès 6 ans – Inclus dans le billet d’entrée de la Ménagerie – Ménagerie, zoo du Jardin des Plantes.

Des visites guidées en famille ludiques

1, 2, 3 ! Pendant les vacances de la Toussaint 2025, vous avez le choix pour participer à des visites guidées en famille, conçues pour les enfants dès 6 ans et leurs parents :

Profitez d’animations incluses dans votre billet d’entrée !

Plongez dans des thématiques variées avec nos animations flash, incluses dans vos billets d’entrée :

Pendant les vacances de la Toussaint, explorez les mystérieux déserts, amusez-vous à vous faire peur et (re)visitez vos lieux de visite préférés au Jardin des Plantes !
Du samedi 18 octobre 2025 au dimanche 02 novembre 2025 :
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-18T02:00:00+02:00
fin : 2025-11-03T00:59:59+01:00
Date(s) :

Jardin des plantes – Ménagérie 57, rue Cuvier  75005 Paris
https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/vacances-toussaint-jardin-des-plantes