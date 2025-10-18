Vos vacances de la Toussaint au Jardin des Plantes Jardin des plantes – Ménagérie Paris

Déserts, l’exposition à voir cet automne

Plus que quelques jours pour courir voir l’exposition-événement Déserts !

Des vastes étendues désertiques du Sahara aux paysages glaciaires de l’Arctique, voyagez à travers les déserts, les milieux les plus extrêmes de notre planète. Seul, en famille ou entre amis, plongez au cœur de ces territoires inhospitaliers et découvrez les incroyables stratégies d’adaptation du vivant pour y vivre.

► Découvrir l’exposition Déserts

Tous les jours (sauf les mardis), jusqu’au 30 novembre – Tout public – De 13 à 16€ – Grande Galerie de l’Évolution

Des ateliers enfants pour des vacances de la Toussaint tout en créativité

Avec nos ateliers pour enfants, les plus petits en apprennent plus sur le monde qui les entoure, tout en s’amusant :

Nouveauté ! Les enfants de 3 à 5 ans découvrent les différences entre l’ours brun, l’ours blanc et le grand panda avec le nouvel atelier des petits « Théâtre d’ours » .

découvrent les différences entre l’ours brun, l’ours blanc et le grand panda avec le . Dès 7 ans, les enfants réalisent leur animal en vannerie, inspiré des objets tressés dans les oasis du Maghreb, grâce à l’atelier vannerie « Tresse ton animal ».

Une conférence sur l’Arctique pour les enfants

L’Arctique, ce n’est que du blanc à perte de vue ? Pas sûr ! En compagnie d’Aude Lalis, biologiste au Muséum national d’Histoire naturelle, les enfants plongent dans les secrets de la biodiversité de l’Arctique avec cette nouvelle édition de « Effervescience », le rendez-vous des enfants de 7 à 12 ans !

► Découvrir la rencontre « Mystères de l’Arctique »

Samedi 25 octobre – De 7 à 12 ans – Gratuit – Amphithéâtre de la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée

Fêtez Halloween avec les animaux de la Ménagerie

La Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes, se met à l’heure d’Halloween ! Dans un décor d’outre-tombe, apprenez-en plus sur des animaux parfois perçus comme effrayants, pour mieux comprendre d’où vient leur mauvaise réputation et ce qui peut nous effrayer chez eux.

► Découvrir les animations « Même pas peur ! »

Du lundi au vendredi, du 20 au 31 octobre – Dès 6 ans – Inclus dans le billet d’entrée de la Ménagerie – Ménagerie, zoo du Jardin des Plantes.

Des visites guidées en famille ludiques

1, 2, 3 ! Pendant les vacances de la Toussaint 2025, vous avez le choix pour participer à des visites guidées en famille, conçues pour les enfants dès 6 ans et leurs parents :

Dans l’ exposition Déserts , suivez les traces des animaux et des humains dans les milieux désertiques.

, suivez les dans les milieux désertiques. Des dinosaures aux mammouths, apprenez-en plus sur les fossiles remarquables de la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée .

de la . Rhinocéros de Louis XV, Siam l’éléphant ou encore Wheke le calmar géant… Suivez une promenade contée autour d’animaux phares de la Grande Galerie de l’Évolution.

Profitez d’animations incluses dans votre billet d’entrée !

Plongez dans des thématiques variées avec nos animations flash, incluses dans vos billets d’entrée :

Dans l’ exposition Déserts , découvrez des animaux et des plantes à qui la vie dans les déserts ne fait ni chaud ni froid !

, découvrez des animaux et des plantes à qui la vie dans les déserts ne fait ! Apprenez-en plus sur les animaux des déserts de glace à la Grande Galerie de l’Évolution .

à la . Tarbosaure, Sarcosuchus ou encore mammouth de Sibérie… Admirez les nombreux fossiles des déserts de la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée .

de la . Attention, ça pique ! Découvrez les cactus et autres plantes des déserts dans les Grandes Serres .

dans les . Caracals, panthères de Chine, panthères nébuleuses… Assistez au nourrissage des carnivores à la Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes.

Pendant les vacances de la Toussaint, explorez les mystérieux déserts, amusez-vous à vous faire peur et (re)visitez vos lieux de visite préférés au Jardin des Plantes !

Du samedi 18 octobre 2025 au dimanche 02 novembre 2025

Tout public.

Jardin des plantes – Ménagérie 57, rue Cuvier 75005 Paris

https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/vacances-toussaint-jardin-des-plantes