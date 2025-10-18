Vos vacances de la Toussaint au musée de l’Homme Musée de l’Homme PARIS

Le nouvel Espace Familles du Musée de l’Homme

Profitez de notre nouvel Espace Familles pendant les vacances ! Cet espace complémentaire à la Galerie de l’Homme a été spécialement conçu et aménagé pour les enfants. Offrez-leur une pause ludique et interactive en partant à la découverte de quatre familles préhistoriques : Sapiens, Néandertal, Erectus et Australopithèque. Les enfants peuvent ainsi voyager dans le temps et découvrir des environnements différents !

Les ateliers des vacances

Peindre à la Préhistoire

Devenez incollable sur les chefs-d’œuvre de l’art préhistorique avec l’atelier « Peindre à la Préhistoire » ! Après une initiation au relevé scientifique, éveillez votre âme d’artiste et créer votre propre œuvre pariétale.

La Famille Savoir-Faire

L’atelier « La Famille Savoir-Faire » vous permet de voyager à travers le temps et les cultures ! De l’Inde à l’Egypte en passant par la France, les enfants peuvent découvrir des légendes inspirantes avant de mettre la main à la pâte en apprenant une technique proche de la sérigraphie.

Découvrir la Galerie de l’Homme autrement

À l’improviste : une petite visite complémentaire pour en savoir plus sur les objets de collection emblématiques du parcours permanent.

Les petits chercheurs : aidé des scientifiques du musée, menez l’enquête dans le périmètre de la Galerie !

C’est bientôt les vacances : découvrez le programme d’activités proposé au musée de l’Homme pour passer d’agréables moments de détente en famille !

Du samedi 18 octobre 2025 au dimanche 02 novembre 2025 :

