Vos vacances de Noël au musée de l’Homme Musée de l’Homme PARIS

Momies, l’exposition à ne pas manquer

Profitez des vacances pour faire une pause au Musée de l’Homme et découvrir notre exposition « Momies » ! Conseillée à partir de 8 ans, cette exposition vous propose d’explorer l’histoire de quelques individus momifiés, que ce soit en Amérique du sud, en Égypte, en France ou ailleurs. Découvrez plusieurs techniques et rites de momification, parcourez les réflexions éthiques qui sont menées autour des enjeux liés aux restes humains et plongez dans l’étude scientifique des défunts momifiés.

Les activités à faire en famille autour de l’exposition Momies

Les samedis, découvrez comment différentes cultures pratique la momification avec la visite guidée « Momies : entre passé et présent ».

Participez en famille à l’atelier « Mais qui est cette momie ? » : incarnez les membres d’une équipe scientifique pour révéler l’identité d’une mystérieuse momie.

Les samedis

Entre conte et expérience, l’animation « Une momie presque parfaite » permet aux enfants d’utiliser des outils servant à la restauration de trésors du passé. Ils peuvent alors apprendre à préserver ces objets avec soin et respect.

Tous les lundis, mercredis et vendredis pendant les vacances de Noël

Avec l’atelier « Archeo Momias », les enfants embarquent au Pérou où ils pourront faire une découverte qui changera l’Histoire !

Tous les lundis, mercredis et vendredis pendant les vacances de Noël

Tous les dimanches, aidez Ramsès II à trouver la définition du mot « Momie » avec l’animation « Momies en scène » !

Découvrir la Galerie de l’Homme autrement

À la découverte de l’humain : de Toumaï à Homo sapiens, parcourez les 7 millions d’années qui couvrent l’histoire de notre humanité !

À l’improviste : une petite visite complémentaire pour en savoir plus sur les objets de collection emblématiques du parcours permanent.

Les petits chercheurs : aidé des scientifiques du musée, menez l’enquête dans le périmètre de la Galerie !

Des idées de cadeaux à offrir à Noël

En manque d’inspiration pour les fêtes de Noël ? Rendez-vous dans la boutique du Musée de l’Homme : vous trouverez plein d’idées de cadeaux à offrir ! Catalogue de l’exposition Momies et autres livres pour petits et grands, chocolats, bijoux, mugs, jouets, peluches… De quoi faire plaisir à vos proches !

Découvrez notre programme d’activités à faire en famille et nos idées de cadeaux pour passer de merveilleuses fêtes de fin d’année !

Du samedi 20 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

payant Tout public. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-20T01:00:00+01:00

fin : 2026-01-05T00:59:59+01:00

Date(s) :

Musée de l’Homme 17 Place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016 PARIS

https://www.mnhn.fr/fr/actualites/vos-vacances-de-noel-au-musee-de-l-homme