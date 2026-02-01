Vos vacances d’hiver 2026 au Jardin des Plantes Jardin des plantes Paris

Programme :

Exposition : Déserts

L’exposition-événement Déserts vous invite à un voyage à travers les milieux les plus extrêmes de notre planète. Des vastes étendues désertiques aux paysages glaciaires des pôles, plongez au cœur de ces territoires inhospitaliers et découvrez les incroyables stratégies d’adaptation du vivant pour y vivre !

► Découvrir l’exposition Déserts

Tous les jours (sauf les mardis) – Tout public – De 13 à 16 € – Grande Galerie de l’Évolution

Projection-rencontre

Les sentiers analogues

Il était une fois un quartz, trouvé sur le massif du Mont Blanc… Suivez le tour du monde de cette pierre, à la recherche d’un dialogue entre vivant et non-vivant, avec le documentaire Les sentiers analogues ! Une projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Florent Meng et le scientifique Eric Lewin.

► Découvrir Les sentiers analogues

Samedi 22 février – Public adulte – Gratuit, réservation conseillée – Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution du Jardin des Plantes

Ateliers

(R)évolution planétaire

« Anthropocène » ? Quel drôle de mot ! En famille, participez à un jeu de rôle inédit pour en apprendre plus sur l’impact des activités humaines sur l’environnement et trouver ensemble des solutions pour y remédier.

► Découvrir « (R)évolution planétaire »

Les lundis, vendredis et dimanches pendant les vacances d’hiver – De 8 à 12 ans – 5 € (en supplément du billet d’entrée pour la Grande Galerie de l’Évolution) – Grande Galerie de l’Évolution du Jardin des Plantes

Ateliers des petits de la Grande Galerie

Faites découvrir à vos enfants les œuvres colorées du peintre Douanier Rousseau ou les animaux à plumes, poils et écailles, avec deux ateliers ludiques, conçus pour les 3-6 ans.

► Découvrir les ateliers des petits de la Grande Galerie

Les samedis pendant les vacances d’hiver – De 3 à 6 ans – 5 € (en supplément du billet d’entrée pour la Grande Galerie de l’Évolution) – Grande Galerie de l’Évolution du Jardin des Plantes

Visites guidées en famille

Visite famille de la Grande Galerie de l’Évolution

Participez à une promenade contée pour découvrir les animaux phares de la Grande Galerie de l’Évolution. Yen-Yen et Li-Li les pandas géants, Siam l’éléphant et Wheke le calamar géant n’auront plus de secret pour vous !

► Découvrir la visite famille de la Grande Galerie de l’Évolution

Les lundis et vendredis pendant les vacances d’hiver – Dès 6 ans – 5 € (en supplément du billet d’entrée de la Grande Galerie de l’Évolution) – Grande Galerie de l’Évolution du Jardin des Plantes

Animations

Animations flash dans les galeries

Apprenez-en plus sur la taxidermie au travers des collections de la Grande Galerie de l’Évolution ou admirez les fossiles phares du Jurassique de la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée.

Animations flash dans la Grande Galerie de l’Évolution : du lundi au samedi (sauf les mardis) pendant les vacances d’hiver – Tout public – Inclus dans le billet d’entrée de la Grande Galerie de l’Évolution – Grande Galerie de l’Évolution du Jardin des Plantes

Animations flash dans la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée : du lundi au samedi (sauf les mardis) pendant les vacances d’hiver – Tout public – Inclus dans le billet d’entrée de la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée – Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée du Jardin des Plantes

Spectacle

Ombromanie

Petits et grands, émerveillez-vous devant ce spectacle d’ombre virtuose, véritable ballet de mains chorégraphié où les ombres de personnages et d’animaux de la Grande Galerie de l’Évolution se succèdent avec poésie.

► Découvrir Ombromanie

Mercredi 19 et jeudi 20 février – Tout public – 5 € (en supplément du billet d’entrée de la Grande Galerie de l’Évolution) – Grande Galerie de l’Évolution du Jardin des Plantes

Pendant les vacances d’hiver 2026, profitez d’ateliers, visites guidées et animations en famille ou entre amis au Jardin des Plantes de Paris !

Du dimanche 22 février 2026 au dimanche 08 mars 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-22T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-09T00:59:59+01:00

Date(s) :

Jardin des plantes 57, rue Cuvier 75005 Paris

https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/vacances-hiver-jardin-des-plantes



Afficher la carte du lieu Jardin des plantes et trouvez le meilleur itinéraire

