Vos vacances d’hiver 2026 au Jardin des Plantes Jardin des plantes Paris dimanche 22 février 2026.
Programme :
Exposition : Déserts
L’exposition-événement Déserts vous invite à un voyage à travers les milieux les plus extrêmes de notre planète. Des vastes étendues désertiques aux paysages glaciaires des pôles, plongez au cœur de ces territoires inhospitaliers et découvrez les incroyables stratégies d’adaptation du vivant pour y vivre !
► Découvrir l’exposition Déserts
Tous les jours (sauf les mardis) – Tout public – De 13 à 16 € – Grande Galerie de l’Évolution
Projection-rencontre
Les sentiers analogues
Il était une fois un quartz, trouvé sur le massif du Mont Blanc… Suivez le tour du monde de cette pierre, à la recherche d’un dialogue entre vivant et non-vivant, avec le documentaire Les sentiers analogues ! Une projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Florent Meng et le scientifique Eric Lewin.
► Découvrir Les sentiers analogues
Samedi 22 février – Public adulte – Gratuit, réservation conseillée – Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution du Jardin des Plantes
Ateliers
(R)évolution planétaire
« Anthropocène » ? Quel drôle de mot ! En famille, participez à un jeu de rôle inédit pour en apprendre plus sur l’impact des activités humaines sur l’environnement et trouver ensemble des solutions pour y remédier.
► Découvrir « (R)évolution planétaire »
Les lundis, vendredis et dimanches pendant les vacances d’hiver – De 8 à 12 ans – 5 € (en supplément du billet d’entrée pour la Grande Galerie de l’Évolution) – Grande Galerie de l’Évolution du Jardin des Plantes
Ateliers des petits de la Grande Galerie
Faites découvrir à vos enfants les œuvres colorées du peintre Douanier Rousseau ou les animaux à plumes, poils et écailles, avec deux ateliers ludiques, conçus pour les 3-6 ans.
► Découvrir les ateliers des petits de la Grande Galerie
Les samedis pendant les vacances d’hiver – De 3 à 6 ans – 5 € (en supplément du billet d’entrée pour la Grande Galerie de l’Évolution) – Grande Galerie de l’Évolution du Jardin des Plantes
Visites guidées en famille
Visite famille de la Grande Galerie de l’Évolution
Participez à une promenade contée pour découvrir les animaux phares de la Grande Galerie de l’Évolution. Yen-Yen et Li-Li les pandas géants, Siam l’éléphant et Wheke le calamar géant n’auront plus de secret pour vous !
► Découvrir la visite famille de la Grande Galerie de l’Évolution
Les lundis et vendredis pendant les vacances d’hiver – Dès 6 ans – 5 € (en supplément du billet d’entrée de la Grande Galerie de l’Évolution) – Grande Galerie de l’Évolution du Jardin des Plantes
Animations
Animations flash dans les galeries
Apprenez-en plus sur la taxidermie au travers des collections de la Grande Galerie de l’Évolution ou admirez les fossiles phares du Jurassique de la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée.
Animations flash dans la Grande Galerie de l’Évolution : du lundi au samedi (sauf les mardis) pendant les vacances d’hiver – Tout public – Inclus dans le billet d’entrée de la Grande Galerie de l’Évolution – Grande Galerie de l’Évolution du Jardin des Plantes
Animations flash dans la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée : du lundi au samedi (sauf les mardis) pendant les vacances d’hiver – Tout public – Inclus dans le billet d’entrée de la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée – Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée du Jardin des Plantes
Spectacle
Ombromanie
Petits et grands, émerveillez-vous devant ce spectacle d’ombre virtuose, véritable ballet de mains chorégraphié où les ombres de personnages et d’animaux de la Grande Galerie de l’Évolution se succèdent avec poésie.
Mercredi 19 et jeudi 20 février – Tout public – 5 € (en supplément du billet d’entrée de la Grande Galerie de l’Évolution) – Grande Galerie de l’Évolution du Jardin des Plantes
Du dimanche 22 février 2026 au dimanche 08 mars 2026 :
payant Tout public.
Jardin des plantes 57, rue Cuvier 75005 Paris
https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/vacances-hiver-jardin-des-plantes
