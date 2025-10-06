Votation : Noms de rues, place à l’égalité EN LIGNE / EN VISIO Nantes

mercredi 24 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-06

Gratuit : oui Tout public

Conduit au printemps 2025, l’appel à idées invitait les Nantaises et les Nantais à proposer des noms de personnalités qu’ils souhaitent voir honorées dans l’espace public :???? Des noms de femmes qui ont marqué l’histoire locale, nationale ou internationale ;????Des noms de personnalités, peu importe leur genre, engagées en faveur des droits humains.Après analyse par les services de la Ville, 314 propositions ont été déclarées recevables.Une votation numérique est désormais organisée autour de 33 propositions de noms issues de cette liste citoyenne. Elles honorent toutes des personnalités engagées en faveur des droits humains, notamment dans la lutte contre les discriminations raciales ; liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre.Les 10 personnalités ayant récolté le plus de votes constitueront une liste de noms à attribuer en priorité pour les prochaines dénominations de voies et d’équipements publics de la ville.Le résultat de la votation sera rendu public le 4 novembre.Rendez-vous ici pour vous informer et voter

EN LIGNE / EN VISIO Nantes 44000

