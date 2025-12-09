Votation : noms de rues, place à l’Égalité ! Quartier Breil-Barberie EN LIGNE / EN VISIO Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-09 00:00 –

Jusqu’au 15 décembre, choisissez parmi 3 personnalités engagées pour dénommer chaque lieu public ci-dessous.????Futur multi-accueil petite enfance du Breil : Tove Jansson / Émilie Oberkampf / Yvonne Hagnauer????Place du « Carré gris » : Lucienne Benoît / Simonne Mathieu / Aimée Lallement????« Grande allée Feyder » : Jacqueline Audry / Delphine Seyrig / Sarah Maldoror????Salle associative de la Barberie : Huda Sharawi / Sanite Bélair / Rosa LuxemburgPour participer, c’est ici

