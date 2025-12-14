Vote du Prix Goéland des lecteurs de la Médiathèque Médiathèque Andrée Chédid Andernos-les-Bains
Vote du Prix Goéland des lecteurs de la Médiathèque Médiathèque Andrée Chédid Andernos-les-Bains jeudi 5 février 2026.
Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
2026-02-05
Après la lecture et les moments d’échange, le temps est venu de choisir le lauréat parmi les 5 premiers romans de la sélection des bibliothécaires.
→ Tout public, gratuit sur réservation au 05.56.03.93.93 .
Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
