Votez Joséphine Rue du Penquer Plabennec
Début : 2026-01-25 17:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
2026-01-25
Venez revivre avec Joséphine Pencalet la grève des Penn Sardin en 1924 à Douarnenez. Ecoutez les chanter et lutter. Un spectacle émouvant et enthousiasmant qui retrace un moment historique de justice sociale. Une pièce d’Alain Péron mise en scène par Valérie Delva. .
