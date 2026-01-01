Votez Joséphine Rue du Penquer Plabennec

Votez Joséphine

Rue du Penquer Champ de Foire Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Venez revivre avec Joséphine Pencalet la grève des Penn Sardin en 1924 à Douarnenez. Ecoutez les chanter et lutter. Un spectacle émouvant et enthousiasmant qui retrace un moment historique de justice sociale. Une pièce d’Alain Péron mise en scène par Valérie Delva. .

Rue du Penquer Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 6 62 74 96 79

