Votre association prévoit un événement ? Salle Jean Dorval Beuzec-Cap-Sizun
Votre association prévoit un événement ? Salle Jean Dorval Beuzec-Cap-Sizun vendredi 20 février 2026.
Votre association prévoit un événement ?
Salle Jean Dorval Rue des Bruyères Beuzec-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 14:00:00
fin : 2026-02-20 15:30:00
Date(s) :
2026-02-20
Associations du Cap Sizun, cet événement est pour vous !
La Communauté de communes vous invite à découvrir des pratiques simples et adaptées à vos activités pour réduire et bien gérer les déchets lors de vos évènements festifs.
Nous vous présenterons le matériel mis à disposition et la nouvelle procédure de réservation.
Tous les membres de votre association sont invités, faisant partie de votre bureau d’administration ou non. Nous souhaitons faire connaître ces outils gratuits à un maximum de personnes, afin de simplifier la gestion des déchets et surtout les éviter. .
Salle Jean Dorval Rue des Bruyères Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 34 19 32 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Votre association prévoit un événement ?
L’événement Votre association prévoit un événement ? Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz