Votre association prévoit un événement ? Salle Jean Dorval Beuzec-Cap-Sizun

Salle Jean Dorval Rue des Bruyères Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-20 15:30:00

2026-02-20

Associations du Cap Sizun, cet événement est pour vous !

La Communauté de communes vous invite à découvrir des pratiques simples et adaptées à vos activités pour réduire et bien gérer les déchets lors de vos évènements festifs.

Nous vous présenterons le matériel mis à disposition et la nouvelle procédure de réservation.

Tous les membres de votre association sont invités, faisant partie de votre bureau d’administration ou non. Nous souhaitons faire connaître ces outils gratuits à un maximum de personnes, afin de simplifier la gestion des déchets et surtout les éviter. .

Salle Jean Dorval Rue des Bruyères Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 34 19 32 53

