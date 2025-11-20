Votre carrière commence ici : Rencontrez les entreprises du bassin et trouvez votre immersion idéale ! Arc-lès-Gray – Agence ARC LES GRAY Arc-lès-Gray

Votre carrière commence ici : Rencontrez les entreprises du bassin et trouvez votre immersion idéale ! Jeudi 20 novembre, 08h15 Arc-lès-Gray – Agence ARC LES GRAY Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T08:15:00+01:00 – 2025-11-20T10:30:00+01:00

Ce forum dédié à l’IMMERSION PROFESSIONNELLE est l’occasion parfaite de rencontrer des entreprises locales ouvertes à l’immersion, un incontournable du parcours de recherche d’emploi . Cet événement vise à faciliter les échanges directs entre vous, chercheurs d’emploi, et les recruteurs. Vous pourrez circuler librement parmi les entreprises présentes et représentant le BTP , l’agricole , le transport-logistique et l’industrie . Cette matinée est une opportunité unique pour vous faire connaître,

Arc-lès-Gray – Agence ARC LES GRAY 70100 Arc-lès-Gray Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/523568 »}]

