Votre été dans le Grand Cubzaguais avec les Anim'été

Début : 2025-07-02

fin : 2025-08-21

2025-07-02

Avec l’arrivée des beaux jours, le Grand Cubzaguais donne le coup d’envoi d’une nouvelle saison des Anim’été, du 2 juillet au 21 août 2025. Fidèle à sa vocation de proposer des animations accessibles à tous les publics et sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes, ce rendez-vous estival emblématique revient cette année avec un vent de nouveautés, une programmation artistique renforcée et toujours plus de convivialité.

L’une des grandes nouveautés de cette édition 2025 est la montée en gamme des guinguettes des Anim’été, désormais labellisées Scènes d’Été en Gironde par le Département. Dans le sillage du projet culturel de territoire, plusieurs soirées prendront une tournure artistique affirmée, mêlant concerts, spectacles et animations festives. .

Dans le Grand-Cubzaguais

Saint-Gervais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine

