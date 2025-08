Votre été sous la Yourte « Mères-grands » spectacle de conte Brélidy

Votre été sous la Yourte « Mères-grands » spectacle de conte

Ancien terrain de Paintball Brélidy Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-11 18:30:00

fin : 2025-08-11

2025-08-11

Spectacle tout public entre contes et récits de vie de Azilis Chartier-Mahé. Le monde des contes est comme le nôtre peuplé de grands-mères. Parfois mises à l’écart, on en oublie bien souvent qu’elles ont été aussi enfants, jeunes femmes. Dans ce spectacle, vous vous révolterez, pleurerez à chaudes larmes et rirez aux éclats ! .

Ancien terrain de Paintball Brélidy 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 10 98 24 72

