Votre été sous la Yourte: Un conte en aquarelle Brélidy

Ancien terrain de Paintball Brélidy Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-17 15:00:00

fin : 2025-08-17 17:00:00

2025-08-17

Un atelier créatif et poétique, où imagination et bien-être s’entrelacent de Mélisande Clénet. Une histoire pour éveiller notre sensibilité. Les mots qui émergent sont le point de départ d’une création à l’aquarelle. Cet atelier est une parenthèse douce, un moment de reconnexion, un temps de partage et d’expression. Vous repartirez avec votre création. .

Ancien terrain de Paintball Brélidy 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 47 47 32

