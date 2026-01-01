Votre histoire à Tonnerre Rue François Mitterrand Tonnerre
Rue François Mitterrand Espace Marland Tonnerre Yonne
Début : 2026-01-16 18:00:00
2026-01-16
Venez assister à la conférence de Stéphanie Morel et Hervé Laginier ! Sujet du jour 1500 ans d’histoire Chemin des Vieux Château , résultats de la fouille archéologique de 2024. .
