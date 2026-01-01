Votre histoire à Tonnerre Rue François Mitterrand Tonnerre

Votre histoire à Tonnerre

Rue François Mitterrand Espace Marland Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Venez assister à la conférence de Stéphanie Morel et Hervé Laginier ! Sujet du jour 1500 ans d’histoire Chemin des Vieux Château , résultats de la fouille archéologique de 2024. .

Rue François Mitterrand Espace Marland Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 22 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Votre histoire à Tonnerre

L’événement Votre histoire à Tonnerre Tonnerre a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois