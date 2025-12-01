Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Votre instant courts-métrages Coutances

Votre instant courts-métrages Coutances vendredi 12 décembre 2025.

Votre instant courts-métrages

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 19:00:00
fin : 2025-12-12

Date(s) :
2025-12-12

Une heure de courts-métrages suivie d’un moment convivial avec dégustation des Dînatoires du Père Roupsard !   .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Votre instant courts-métrages Coutances a été mis à jour le 2025-11-12 par Coutances Tourisme