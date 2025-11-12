Votre instant courts-métrages Coutances
Votre instant courts-métrages Coutances vendredi 16 janvier 2026.
Votre instant courts-métrages
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 19:00:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Une heure de courts-métrages suivie d’un moment convivial avec dégustation des Dînatoires du Père Roupsard ! .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Votre instant courts-métrages Coutances a été mis à jour le 2025-11-12 par Coutances Tourisme