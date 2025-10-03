Votre marque-page en braille Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry
Votre marque-page en braille Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry vendredi 3 octobre 2025.
Votre marque-page en braille Vendredi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T17:00:00
Fin : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T17:00:00
Venez réaliser vous-même votre marque-page en braille avec l’aide des bibliothécaires spécialisées.
L’occasion d’en apprendre plus sur cet alphabet tactile, qui fête ses 200 ans cette année.
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré curial 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479600404 https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery
Venez réaliser vous-même votre marque-page en braille avec l’aide des bibliothécaires spécialisées.
Photo de Eren Li sur Pexels