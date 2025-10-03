Votre marque-page en braille Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry

Votre marque-page en braille Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry vendredi 3 octobre 2025.

Votre marque-page en braille Vendredi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T17:00:00

Fin : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T17:00:00

Venez réaliser vous-même votre marque-page en braille avec l’aide des bibliothécaires spécialisées.

L’occasion d’en apprendre plus sur cet alphabet tactile, qui fête ses 200 ans cette année.

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré curial 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479600404 https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery

Venez réaliser vous-même votre marque-page en braille avec l’aide des bibliothécaires spécialisées.

Photo de Eren Li sur Pexels