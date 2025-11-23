Votre matinée bien-être Tulle

Votre matinée bien-être

36 Avenue Alsace Lorraine Tulle Corrèze

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

9h15 10h15 Pilates, bas du corps et sangles abdominale

10h30 11h30 Yoga, ouverture des hanches et mobilité colonne vertébrales

11h45 12h15 Automassage

Entre chaque cours moment convivial, boissons et gourmandises offertes. Pour finir la matinée nous vous proposons de partager un repas où chacun ramène quelque chose.

Adhérents activ’fit santé 5€ le cours.

1 cours 10€ 2 cours 18€ 3 cours 25€

Places limités tapis non fournis .

36 Avenue Alsace Lorraine Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 05 92 36

Votre matinée bien-être

Votre matinée bien-être

