Votre menu de la Saint-Valentin à La Bonne Source

43 route de la Roche Bernard Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Venez fêter la Saint-Valentin dans notre restaurant !

Menu unique sur les deux jours

Surtout n’hésitez pas à réserver. .

43 route de la Roche Bernard Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 22 27 90 contact@restaurantlabonnesource.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Votre menu de la Saint-Valentin à La Bonne Source Herbignac a été mis à jour le 2026-02-04 par ADT44