Votre menu de la Saint-Valentin aux Canailles du Marais

352 village de Bréca Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Venez célébrer la Saint-Valentin aux Canailles du marais avec un menu spécialement créé pour l’occasion.

Menu unique le 14 février au soir Réservation conseillée. .

352 village de Bréca Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 42 aubergedebreca@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Votre menu de la Saint-Valentin aux Canailles du Marais Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-01-27 par ADT44