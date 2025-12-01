Votre menu de la St Sylvestre à l’Auberge de Kerhinet

Kerhinet Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31

Voilà nos menus pour les fêtes de fin d’année.

A emporter pour Noël et nous vous laissons le choix pour le réveillon du 31 à emporter ou sur places.

Pensez à réserver.

Et pour connaître toutes les animations de Noël sur la Destination La Baule Presqu’île de Guérande, cliquez ci-dessous !

Les animations de Noël 2025 .

Kerhinet Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 32 36 contact@aubergedekerhinet.com

English :

L’événement Votre menu de la St Sylvestre à l’Auberge de Kerhinet Herbignac a été mis à jour le 2025-11-28 par ADT44