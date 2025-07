Votre mur d’expression Bibliothèque Triangle Rennes

Votre mur d’expression Bibliothèque Triangle Rennes Samedi 29 novembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

en continu

Partagez une anecdote, un chouette souvenir sur la bibliothèque, écrivez-le ou dessinez-le sur un joli papier et accrochez-le sur notre arbre à souvenirs. Atelier tout l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-29T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-29T18:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 95

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93