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AGENDA · Le Puy-en-Velay

Votre portrait au Roi de l’Oiseau Le Puy-en-Velay

mercredi 16 septembre 2026 · Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
6 rue Pannessac
Ville
43000 Le Puy-en-Velay
Département
Haute-Loire
Tarif
20 20

Le Puy-en-Velay

Votre portrait au Roi de l’Oiseau

6 rue Pannessac Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-16

Au sein de La Maison du Papegai, le photographe Raphaël Odin installera un studio photographique éphémère spécialement créé pour les fêtes !
Séances de 10 minutes en costume au tarif de 20€.
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6 rue Pannessac Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 21 81 90  raphaelodinphotographie@gmail.com

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English :

At La Maison du Papegai, photographer Rapha%EBl Odin will set up a pop-up photo studio created especially for the holidays!
10-minute photo sessions in costume for 20?.

L’événement Votre portrait au Roi de l’Oiseau Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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