Votre portrait au Roi de l’Oiseau Le Puy-en-Velay
mercredi 16 septembre 2026 · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
Votre portrait au Roi de l’Oiseau
6 rue Pannessac Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-16
Au sein de La Maison du Papegai, le photographe Raphaël Odin installera un studio photographique éphémère spécialement créé pour les fêtes !
Séances de 10 minutes en costume au tarif de 20€.
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6 rue Pannessac Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 21 81 90 raphaelodinphotographie@gmail.com
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English :
At La Maison du Papegai, photographer Rapha%EBl Odin will set up a pop-up photo studio created especially for the holidays!
10-minute photo sessions in costume for 20?.
L’événement Votre portrait au Roi de l’Oiseau Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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