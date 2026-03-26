Votre rdv petit dej’ Boussac

Votre rdv petit dej' 2 Rue du Onze Novembre Boussac 2026-03-28

Votre rdv petit dej’ Boussac samedi 28 mars 2026.

Votre rdv petit dej’

2 Rue du Onze Novembre Boussac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Présentation du projet artistique et historique une Histoire du ciel avec Léon Dubois.
Présentation du projet photographique de carte participative du ciel creusois.   .

2 Rue du Onze Novembre Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 13  mediathequeboussac@creuseconfluence.com

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English :

L’événement Votre rdv petit dej’ Boussac a été mis à jour le 2026-03-24 par Creuse Confluence Tourisme

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