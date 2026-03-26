Votre rdv petit dej’

2 Rue du Onze Novembre Boussac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Présentation du projet artistique et historique une Histoire du ciel avec Léon Dubois.

Présentation du projet photographique de carte participative du ciel creusois. .

2 Rue du Onze Novembre Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 13 mediathequeboussac@creuseconfluence.com

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English :

L’événement Votre rdv petit dej’ Boussac a été mis à jour le 2026-03-24 par Creuse Confluence Tourisme