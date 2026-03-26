Votre rdv petit dej’ Boussac
Votre rdv petit dej’ Boussac samedi 28 mars 2026.
Votre rdv petit dej’
2 Rue du Onze Novembre Boussac Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Présentation du projet artistique et historique une Histoire du ciel avec Léon Dubois.
Présentation du projet photographique de carte participative du ciel creusois. .
2 Rue du Onze Novembre Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 13 mediathequeboussac@creuseconfluence.com
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English :
L’événement Votre rdv petit dej’ Boussac a été mis à jour le 2026-03-24 par Creuse Confluence Tourisme
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