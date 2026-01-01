Votre rendez-vous Convivial du samedi Apéritif, bar lounge La Villa Augusta Hôtel 4* & Restaurant Saint-Paul-Trois-Châteaux

Votre rendez-vous Convivial du samedi Apéritif, bar lounge

La Villa Augusta Hôtel 4* & Restaurant 14 rue du serre blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-02-07 22:00:00

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28

Chaque samedi, de 18h à 22h, laissez-vous porter par l’ambiance feutrée de notre bar lounge. Cocktails signature , lumières tamisées et atmosphère élégante l’endroit parfait pour débuter votre soirée ou partager un moment convivial avec vos proches.

La Villa Augusta Hôtel 4* & Restaurant 14 rue du serre blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 97 29 29 contact@villaaugusta.fr

English :

Every Saturday, from 6pm to 10pm, let yourself be carried away by the hushed ambience of our lounge bar. Signature cocktails, subdued lighting and an elegant atmosphere: the perfect place to start your evening or share a convivial moment with friends and family.

L’événement Votre rendez-vous Convivial du samedi Apéritif, bar lounge Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence