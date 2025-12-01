Votre réveillon du Nouvel An au Contrepoint Café-Théâtre ! Contrepoint Café-Théâtre Agen

Votre réveillon du Nouvel An au Contrepoint Café-Théâtre !

Phil et Fred sont amis, collègues et voisins. Le problème c’est qu’ils n’ont ni famille, ni travail, ni domicile fixe. Une nuit, l’un d’eux disparaît après la découverte d’un ticket de loto. Ils se retrouvent par hasard des années plus tard, un soir de réveillon.

Spectacle seul à 18h. Repas-Spectacle à 20h.

La Belle et les 2 Clochards.

Contrepoint Café-Théâtre 21/23 Avenue du Général de Gaulle Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 98 42 42 contrepoint.agen@gmail.com

Phil and Fred are friends, colleagues and neighbors. The problem is, they have no family, no job and no fixed address. One night, one of them disappears after discovering a lottery ticket. They meet up again by chance years later, on New Year?s Eve.

Phil und Fred sind Freunde, Kollegen und Nachbarn. Das Problem ist, dass sie keine Familie, keine Arbeit und keinen festen Wohnsitz haben. Eines Nachts verschwindet einer von ihnen, nachdem er einen Lottoschein gefunden hat. Jahre später treffen sie sich zufällig an einem Silvesterabend wieder.

Phil e Fred sono amici, colleghi e vicini di casa. Il problema è che non hanno una famiglia, un lavoro e un indirizzo fisso. Una notte, uno di loro scompare dopo aver trovato un biglietto della lotteria. Si ritrovano per caso anni dopo, la notte di Capodanno.

Phil y Fred son amigos, colegas y vecinos. El problema es que no tienen familia, trabajo ni domicilio fijo. Una noche, uno de ellos desaparece tras encontrar un billete de lotería. Se reencuentran por casualidad años más tarde, en Nochevieja.

