Vouhé au fil de l’eau Stade Michel Pinçonneau Vouhé

Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin vous propose de découvrir le village de Vouhé, ses cours d’eau, ses jardins fleuris et ses histoires, le tout guidé par une habitante passionnée par son village.

Réservation obligatoire.

Stade Michel Pinçonneau Rue du stade Vouhé 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10 contact@aunis-maraispoitevin.com

English :

Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin invites you to discover the village of Vouhé, its waterways, flower gardens and stories, all guided by a local woman with a passion for her village.

Booking essential.

German :

Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin bietet Ihnen die Möglichkeit, das Dorf Vouhé, seine Wasserläufe, seine blühenden Gärten und seine Geschichten zu entdecken, geführt von einer Einwohnerin, die sich leidenschaftlich für ihr Dorf interessiert.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin vi invita a scoprire il villaggio di Vouhé, i suoi corsi d’acqua, i suoi giardini fioriti e le sue storie, il tutto guidato da una donna del posto appassionata del suo villaggio.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin le invita a descubrir el pueblo de Vouhé, sus cursos de agua, sus jardines de flores y sus historias, todo ello guiado por una lugareña apasionada por su pueblo.

Imprescindible reservar.

