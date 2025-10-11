Vouhé en Rose Vouhé

Vouhé en Rose Vouhé samedi 11 octobre 2025.

Vouhé en Rose

7 rue de la mairie Vouhé Charente-Maritime

Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11 21:30:00

2025-10-11

Vouhé en rose est organisé par Anima’Phoenix.
De nombreuses activités seront proposées pour cette journée.
  .

7 rue de la mairie Vouhé 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 10 76 14  animaphoenixbyanimartcrea@gmail.com

English :

Vouhé en rose is organized by Anima’Phoenix.
A wide range of activities will be on offer.

German :

Vouhé en rose wird von Anima’Phoenix organisiert.
An diesem Tag werden zahlreiche Aktivitäten angeboten.

Italiano :

Vouhé en rose è organizzata da Anima’Phoenix.
Durante la giornata verrà proposta un’ampia gamma di attività.

Espanol :

Vouhé en rose está organizado por Anima’Phoenix.
Ese día se ofrecerá una amplia gama de actividades.

L’événement Vouhé en Rose Vouhé a été mis à jour le 2025-08-20 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin