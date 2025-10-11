Vouhé en Rose Vouhé
Vouhé en Rose Vouhé samedi 11 octobre 2025.
Vouhé en Rose
7 rue de la mairie Vouhé Charente-Maritime
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11 21:30:00
2025-10-11
Vouhé en rose est organisé par Anima’Phoenix.
De nombreuses activités seront proposées pour cette journée.
7 rue de la mairie Vouhé 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 10 76 14 animaphoenixbyanimartcrea@gmail.com
English :
Vouhé en rose is organized by Anima’Phoenix.
A wide range of activities will be on offer.
German :
Vouhé en rose wird von Anima’Phoenix organisiert.
An diesem Tag werden zahlreiche Aktivitäten angeboten.
Italiano :
Vouhé en rose è organizzata da Anima’Phoenix.
Durante la giornata verrà proposta un’ampia gamma di attività.
Espanol :
Vouhé en rose está organizado por Anima’Phoenix.
Ese día se ofrecerá una amplia gama de actividades.
L’événement Vouhé en Rose Vouhé a été mis à jour le 2025-08-20 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin