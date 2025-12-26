VOULEZ VOUS ACCOUCHER AVEC MOI Le Mans

VOULEZ VOUS ACCOUCHER AVEC MOI

37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 20:30:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-20 2026-01-23 2026-01-25 2026-01-27 2026-01-30 2026-02-01

Accoucher à la maison ce n’est pas une mince affaire!

Surtout si votre sage-femme est coincée dans les bouchons. Mais Lise va tenter de convaincre Thomas, son livreur de pizza, gay et maladroit, de la surveiller le temps qu’elle arrive! Sauf que… N’en disons pas plus!

Mais quoi de mieux pour se calmer, entre deux contractions, qu’un petit karaoké?… Une comédie presque musicale, qui effacera vos angoisses et vos blues, sans forceps ni ventouse.

Un délirant duo qui vous fera perdre les eaux, pleurer de rire sans épisio ! Une comédie prénatale de Joachim Desmoines avec Manon Pellet et Aurélien Chauveau .

