Voulez-vous coucher avec moi ce soir ? Salle Galaxie Bezannes
vendredi 2 juillet 2027 · Salle Galaxie · Bezannes
Informations pratiques
Bezannes
Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?
Salle Galaxie 5 Rue des Têtes de Fer Bezannes Marne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-07-02 19:00:00
fin : 2027-07-02 23:00:00
Date(s) :
2027-07-02
Tout public
Année 2132. L’amour est virtuel, les femmes n’ont plus vraiment besoin des hommes…
Alex, célibataire professionnel, cherche toujours l’âme sœur une copine… enfin… quelqu’un…
Sa récente rencontre avec Barbara va tout changer… du moins il l’espère…
Il compte bien la séduire en l’emmenant passer un week-end romantique dans l’hôtel inter-temporel.
C’était sans compter sur l’encombrant Monsieur Antoine, Directeur des lieux, et le comportement étrange de la jeune femme.
Rien ne va se passer comme prévu.
Si aujourd’hui l’amour c’est compliqué, demain ce sera sidéral. .
Salle Galaxie 5 Rue des Têtes de Fer Bezannes 51430 Marne Grand Est
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English : Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?
L’événement Voulez-vous coucher avec moi ce soir ? Bezannes a été mis à jour le 2026-09-04 par ADT de la Marne
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