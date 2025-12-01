VOULEZ-VOUS, Spectacle musical inspiré de la comédie Mamma Mia ! Moréac

VOULEZ-VOUS, Spectacle musical inspiré de la comédie Mamma Mia !

Espace An Ty Roz Moréac Morbihan

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Un spectacle pétillant, joyeux, entraînant !

Cette comédie musicale datant 1999, avec plus d’un million d’entrées en France lors de son adaptation reste une des comédies musicales les plus connues et aimée des Français. Par la troupe Reg’en scène, une troupe de comédiens amateurs de Réguiny et environs. Billets en prévente en ligne sur Helloasso cartes sur table Reguiny . 10 €, 5€ moins de 12 ans. A 15 h. .

Espace An Ty Roz Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 7 82 16 28 14

