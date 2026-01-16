Vouloir écrire Bibliothèque Bellangerais Rennes Jeudi 12 février, 10h00 Ille-et-Vilaine

sur réservation

Désir d’écrire sans trop y croire? L’activité Vouloir écrire est faite pour vous. Ici on s’amuse, on ne juge pas. Un atelier d’écriture autour du genre littéraire nature writing.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-12T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-12T12:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 40

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bellangerais@ville-rennes.fr 02 23 62 26 40



