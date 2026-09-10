Informations pratiques

Vouloir écrire, littérature de l’étrange Bibliothèque Bellangerais Rennes Jeudi 12 novembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Atelier créatif et littéraire

Un atelier d’écriture proposant une approche ludique de l’occulte et ses diverses incarnations dans l’histoire littéraire, à travers des petits exercices de style.

Atelier à destination des adultes.

Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-12T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-12T12:00:00.000+01:00

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Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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