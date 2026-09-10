AGENDA · Rennes
Vouloir écrire, littérature de l’étrange Bibliothèque Bellangerais Rennes
jeudi 12 novembre 2026 · Bibliothèque Bellangerais · Rennes
Informations pratiques
Vouloir écrire, littérature de l’étrange Bibliothèque Bellangerais Rennes Jeudi 12 novembre, 10h00 Ille-et-Vilaine
Atelier créatif et littéraire
Un atelier d’écriture proposant une approche ludique de l’occulte et ses diverses incarnations dans l’histoire littéraire, à travers des petits exercices de style.
Atelier à destination des adultes.
Réservation conseillée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-12T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-12T12:00:00.000+01:00
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Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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