Informations pratiques

Blois

Voulons-nous vraiment des coquelicots ?

4-6 place Jean Jaurès Blois Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:30:00

fin : 2026-10-06 23:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Samuel BONVOISIN nous invite à un voyage pour comprendre ce que racontent le coquelicot, le robinier et le chêne… et ce que nous pouvons faire, individuellement et collectivement, pour prendre soin de notre santé autant que de la santé de nos écosystèmes.

Lorsque nous regardons autour de nous une forêt, une rivière, un jardin ou un champ, sommes-nous capables de dire si cet écosystème est en bonne santé ? Comprenons-nous les liens qui unissent santé des écosystèmes et santé humaine ? Pas facile…

Et si le moment était venu de gratter la couche de vernis et de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons ? De s’inspirer du vivant pour repenser notre vision de la santé ?

Samuel BONVOISIN nous invite à un voyage pour comprendre ce que racontent le coquelicot, le robinier et le chêne… et ce que nous pouvons faire, individuellement et collectivement, pour prendre soin de notre santé autant que de la santé de nos écosystèmes. .

4-6 place Jean Jaurès Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 51 56 70 contact@cdpne.org

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English :

Samuel BONVOISIN invites us on a journey to understand what the poppy, the black locust, and the oak have to tell us… and what we can do, both individually and collectively, to take care of our health as well as the health of our ecosystems.

L’événement Voulons-nous vraiment des coquelicots ? Blois a été mis à jour le 2026-09-03 par ADT41