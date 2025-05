Vous aimez les fleurs ? Les arbres ? Les arbustes ? Nous aussi ! – Montfarville, 23 mai 2025 19:00, Montfarville.

En vue de la création d’une association, nous organisons une réunion d’information à Montfarville dans la salle de convivialité le vendredi 23 mai à 19h

Rue Es Pailles

Montfarville 50760 Manche Normandie +33 6 33 18 22 15

With a view to setting up an association, we are organizing an information meeting in Montfarville in the salle de convivialité on Friday May 23 at 7pm

German :

Im Hinblick auf die Gründung eines Vereins organisieren wir ein Informationstreffen in Montfarville im Salle de convivialité am Freitag, den 23. Mai um 19 Uhr

Italiano :

In vista della costituzione di un’associazione, stiamo organizzando un incontro informativo a Montfarville, nella salle de convivialité, venerdì 23 maggio alle ore 19.00

Espanol :

Con vistas a la creación de una asociación, organizamos una reunión informativa en Montfarville, en la sala de convivencia, el viernes 23 de mayo a las 19.00 horas

