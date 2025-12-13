Vous aussi, changez les règles ! Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 14:00 –

Gratuit : oui Sur inscription Adulte

Atelier de confection de protections hygiéniques avec l’association La Grande RougeFaites un geste pour la planète et pour votre porte-monnaie : venez fabriquer votre serviette hygiénique lavable lors de cet atelier couture spécial débutant.

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/