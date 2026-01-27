Vous avez dit bizarre ? Médiathèque Louise Michel Allonnes

Vous avez dit bizarre ?

Médiathèque Louise Michel 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Spectacle de la compagnie Ecoutez voir destiné au public à partir de 5 ans. Sur inscription à mediatheque@ville-allonnes.fr. Ou par téléphone au 02 43 80 52 07. Gratuit. .

Médiathèque Louise Michel 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 52 07

English :

A show by the Ecoutez voir company for audiences aged 5 and over.

