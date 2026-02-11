Vous avez dit Brunettes ? Les Kapsber’girls Bournazel

Vous avez dit Brunettes ? Les Kapsber’girls

227 route de Rignac Bournazel Aveyron

Début : Samedi 2026-03-14

Samedi 14 mars 20h château de Bournazel Vous avez dit Brunettes ? Les Kapsber'girls

Alice Duport-Percier, soprano

Axelle Verner, mezzo-soprano

Garance Boizot, viole de gambe, dessus de viole

Albane Imbs, archiluth, guitare baroque, tiorbino

Ce sont des chansonnettes que l’on se fredonnait au creux de l’oreille, des poèmes chantés par un amant à sa bien-aimée ou des airs lancés entre amis après une bonne bouteille.

Elles nous invitent à partager le quotidien et l’intimité de ces fillettes qui jouent près du bassin d’Apollon, de ces deux amoureux cachés dans les bosquets et de ces quatre amis qui, autour d’une partie de Lansquenet, se rient des fables de la cour.

Car ces Brunettes, comme on les nomme, sont certes légères de caractère mais fortes d’authenticité. Et la France, à l’aube du XVIIIe siècle, abrite en son sein foule de discrets artistes dont le talent est au service d’une bourgeoisie et d’une noblesse friande d’airs qui les racontent, tout simplement.

À une ou deux voix, avec luth ou avec viole, Les Kapsber’girls redonnent vie, plus de trois siècles après, à ces délicates évocations d’une musique baroque française souriante et pleine d’esprit. 30 .

+33 6 65 54 12 42 chateau.de.bournazel@gmail.com

English :

Saturday, March 14 8pm Château de Bournazel Did you say Brunettes ? Les Kapsber?girls

