Vous avez dit Musique ? Conservatoire Hélène Affichard du Pays sabolien Billetterie en ligne Musique L’Entracte, scène conventionnée de Sablé Sablé-sur-Sarthe

Vous avez dit Musique ? Conservatoire Hélène Affichard du Pays sabolien Billetterie en ligne Musique

L’Entracte, scène conventionnée de Sablé 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Vous avez dit Musique Conservatoire Hélène Affichard du Pays sabolien

Musique 1h30 Dès 6 ans

L’Entracte décide cette année de mettre un coup de projecteur sur le Concert des professeurs, un incontournable du Conservatoire Hélène Affichard du Pays sabolien.

Cette soirée permet historiquement aux élèves et à leurs proches de découvrir la virtuosité de leurs enseignants, qui délaissent leur rôle de pédagogues et revêtent leurs habits d’artistes. Et nous vous assurons que sur scène la magie opère ! Un moment de partage lors duquel passion, maestria et éclectisme sont les maîtres-mots. Cette mise en lumière des talents de toute l’équipe professorale ne pouvait rester plus longtemps réservée aux seuls initiés. Ce concert célébrera les musiques de films, et si la programmation est encore en cours de construction, il y a fort à parier que vous y croiserez de magnifiques bandes-son composées notamment par les inévitables Nino Rota, Astor Piazzolla et Ennio Morricone.

Distribution

Karine Jarry chant, Cécile Dantin clarinette et chant, Maryse Nail Richard, Cécile Mauduit clarinettes, Sophie De Jocas flûte traversière, Erwan Le Ru hautbois, François Zerna, Pascale Fièvre violons, Geneviève Lebert violoncelle, Mickaël Lusson trompette, Rémi Launay trombone, Isabelle Cauchas, David Martin saxophones, Anne-Sophie Hamard trombone et chant, Fabrice Dumus cor, Nataliya Malyarevich, Sunhee Park, Joseph Pottier pianos, Jorge Silva clavecin et chant, Mathieu De Person guitare classique, Florent Valéry guitare électrique, Alexis Denis-Callier basse électrique, Nicolas Gréory piano, clavier, Samuel Delafuys batterie, Pauline Yvard danse .

L’Entracte, scène conventionnée de Sablé 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr

English :

Vous avez dit Musique Conservatoire Hélène Affichard du Pays sabolien

German :

Sie sagten Musik Conservatoire Hélène Affichard du Pays sabolien

Italiano :

Hai detto Musica Conservatorio Hélène Affichard del Pays sabolien

Espanol :

You said Música Conservatorio Hélène Affichard du Pays sabolien

L’événement Vous avez dit Musique ? Conservatoire Hélène Affichard du Pays sabolien Billetterie en ligne Musique Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-09-26 par CDT72