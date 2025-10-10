« Vous avez dit social ? » : à la rencontre des figures engagées du 19e Mairie du 19e arrondissement PARIS

« Vous avez dit social ? » : à la rencontre des figures engagées du 19e Mairie du 19e arrondissement PARIS vendredi 10 octobre 2025.

« Balade Social notre 19ème ? Vous avez dit social ? » est une promenade originale qui met en lumière les figures emblématiques du 19e arrondissement de Paris ayant œuvré pour le progrès social.

Pensée comme un moment de transmission et de réflexion, cette marche urbaine invite les participants à porter un regard nouveau sur leur quartier, à travers les récits de luttes, d’initiatives citoyennes et d’actions concrètes qui ont façonné son identité sociale.

Une manière vivante et accessible de redécouvrir le 19e sous l’angle du vivre-ensemble et de l’action sociale.

Une balade urbaine et citoyenne dans le 19e arrondissement de Paris, à la découverte de celles et ceux qui ont marqué ce territoire par leur engagement.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 14h30 à 16h30

gratuit

Rendez-vous départ : Parvis de la Mairie du 19e arrondissement

Point d’arrivée : Gymnase Avenue Jean Jaurès

Nombre de places limité à 50 personnes

Informations: arpaker56@gmail.com

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-10T17:30:00+02:00

fin : 2025-10-10T19:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-10T14:30:00+02:00_2025-10-10T16:30:00+02:00

Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Armand Carrel 75019 PARIS

https://www.paris.fr/seniors-a-paris