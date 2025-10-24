VOUS AVEZ DIT WIN-WIN ? – LA SOUFFLERIE – GRAND AUDITORIUM Reze

VOUS AVEZ DIT WIN-WIN ? Début : 2026-04-11 à 20:30. Tarif : – euros.

ECHOS DE SCENE PRÉSENTE : VOUS AVEZ DIT WIN-WIN ?Plongez dans une histoire pleine d’humour, d’émotions et de surprises ! La très respectable et jusque-là prospère entreprise de jouets de Michel se trouve bousculée par lastart-up audacieuse de Tom et ses jeux vidéo, nouvellement installée au coin de la rue.Pour survivre, ces deux entreprises aux univers diamétralement opposés doivent travailler ensembleet cohabiter sous le même toit ! Zizanies, quiproquos, conflits de générations et amours impossiblesauront la part belle dans cette nouvelle création pétillante portée par les comédiens, chanteurs,danseurs et musiciens de la troupe ECHOS DE SCENE! **************************************Une mise en scène et des chorégraphies rythmées et aussi plus de 20 chansons interprétées avecbrio par nos artistes, accompagnés par l’énergie unique de notre orchestre live. Soirée mémorablegarantie! Ouest France: Une comédie musicale pétillante qui enchante les spectateurs! ********************Entracte de 20 minutes avec boissons, gâteaux et snacks au bar. Placement libre ********************Scénario : Anne Marchou, Valérie JaninDialogues, Mise en scène, Chorégraphies: Anne Marchou

LA SOUFFLERIE – GRAND AUDITORIUM 2 AVENUE DE BRETAGNE 44000 Reze 44