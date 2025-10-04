Vous avez du talent ! Médiathèque Mériadeck Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T18:00:00 – 2025-10-04T23:59:00

Fin : 2025-10-04T18:00:00 – 2025-10-04T23:59:00

Découvrez les œuvres des lecteurs réalisées dans le cadre du défi « Dessins » !

Plongez dans l’univers créatif de nos lecteurs et laissez-vous surprendre par leur imagination débordante. Chaque dessin raconte une histoire, reflète une émotion ou illustre un univers unique inspiré par le thème du défi.

Venez admirer la diversité des styles, des techniques et des idées qui font la richesse de cette exposition participative.

Que vous soyez amateur d’art ou simple curieux, vous trouverez dans ces œuvres une source d’inspiration et de plaisir visuel.

Médiathèque Mériadeck 85 Cours Maréchal Juin, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556103000 https://bibliotheque.bordeaux.f

