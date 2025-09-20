« Vous avez un nouveau message ! », atelier d’expression Bibliothèque universitaire de droit et de lettres (BU DSPE) Pessac

« Vous avez un nouveau message ! », atelier d’expression Samedi 20 septembre, 11h00 Bibliothèque universitaire de droit et de lettres (BU DSPE) Gironde

Jauges limitées. Gratuit.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Vous êtes invités à venir écrire, dessiner, composer ou enregistrer un message pour une personne qui le recevra demain… ou dans 20 ans !

Les messages enregistrés seront diffusés dans des cabines téléphoniques vintage durant les 25 prochaines années, tels des fragments de récits s’entrelaçant au fil des passages et rencontres.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre du projet « Les ondes vagabondes » de Charlie Aubry, lauréat du 1% artistique de l’Opération Campus 2025 de l’université de Bordeaux qui mélange les arts visuels et la création numérique. Les cabines téléphoniques seront installées d’ici janvier 2026 sur quatre sites de l’université (Victoire, Carreire, Peixotto Bordes, Montesquieu)

Cet événement est proposé par le service culture de l’université de Bordeaux

@cultureunivbx

Bibliothèque universitaire de droit et de lettres (BU DSPE) 4 avenue Denis Diderot, 33600 Pessac Pessac 33600 Domaine Universitaire Pessac-Talence-Gradignan Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 84 85 15 https://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Les-bibliotheques/Droit-Science-Politique/Bibliotheque-universitaire-droit-science-politique-economie La nouvelle BU a fait peau neuve en 2023 avec plus de 1500 places assises.

Dans les années 1960-1970, le campus bordelais est l’un des premiers campus universitaires français bâtis à l’extérieur de la ville. Construit de 1965 à 1967, le campus de Pessac est le plus fréquenté de tous les campus bordelais avec plus de 30 000 étudiants inscrits.

Commun à l’université de Bordeaux et à l’université Bordeaux Montaigne, le bâtiment abritant la bibliothèque universitaire de droit-lettres est un lieu de travail et de vie emblématique pour des générations d’étudiants.

Composé d’une tour et d’une barre de lecture, le bâtiment originel imaginé par l’architecte Louis Sainsaulieu date de 1968. En 2000, il est augmenté au rez-de-chaussée, de 2 salles de lecture.

En 2023 après trois ans de travaux, la nouvelle BU ouvre au public avec une nouvelle extension appelée Atrium commune aux deux bibliothèques :

– La bibliothèque universitaire de droit, sciences politiques et économie à l’université de Bordeaux.

– La bibliothèque de lettres et sciences humaines à l’université Bordeaux Montaigne. Tram B, Arrêt Montaigne-Montesquieu.

© Clément Barbé / Ministère de la Culture