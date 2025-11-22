Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vous avez un nouveau message L’Electron Libre Nyons samedi 22 novembre 2025.

L’Electron Libre 70 allée E.Farnier Nyons Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Compagnie Cie de l’Albatros
Metteur en scène Stéphanie Morey
L’Electron Libre 70 allée E.Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50  electron.nyons@gmail.com

English :

Company Cie de l’Albatros
Director Stéphanie Morey

German :

Firma: Cie de l’Albatros
Regisseurin: Stéphanie Morey

Italiano :

Compagnia: Cie de l’Albatros
Direttore: Stéphanie Morey

Espanol :

Compañía: Cie de l’Albatros
Dirección: Stéphanie Morey

