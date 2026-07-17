Vous avez un projet d’installation agricole ? Montez dans l’Agri’Bus !, Alter’Eco – Clisson (44), Clisson

Informations pratiques

Vous avez un projet d’installation agricole ? Montez dans l’Agri’Bus ! Vendredi 9 octobre, 09h00 Alter’Eco – Clisson (44) Loire-Atlantique

Inscription gratuite et obligatoire. Places limitées. Inscrivez-vous vite !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T09:00:00+02:00 – 2026-10-09T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-09T09:00:00+02:00 – 2026-10-09T17:30:00+02:00

Une journée pour découvrir et se projeter

À bord d’un minibus, vous partirez à la découverte de 4 exploitations bovines lait/viande (productions pouvant évoluer en caprin ou ovin). Chaque étape sera l’occasion d’échanger directement avec les futurs cédants, de mieux comprendre leur activité, leur outil de production et les enjeux liés à la reprise de l’exploitation.

Rien ne remplace une visite sur le terrain pour confronter ses idées à la réalité et affiner son projet.

Rencontrez les acteurs qui peuvent faire avancer votre projet

L’installation agricole est avant tout une aventure humaine. Tout au long de la journée, vous pourrez partager vos réflexions avec d’autres porteurs de projet, développer votre réseau et créer des contacts utiles pour la suite de votre parcours.

Un conseiller Transmission-Installation et un conseiller en Développement Territorial de la Chambre d’agriculture, seront également présents pour répondre à vos questions.

Choisir une exploitation, c’est aussi choisir un cadre de vie

Au-delà de la visite des exploitations agricoles, l’Agri’Bus vous emmène à la découverte d’un territoire, de ses services (agricoles et de proximité) et son cadre de vie.

Parce qu’un projet agricole, c’est aussi un projet de vie.

Informations pratiques

Date : vendredi 9 octobre 2026

Horaires : accueil à partir de 9 h autour d’un café. Retour prévu vers 17 h 30, suivi d’un verre de l’amitié pour clôturer la journée.

Lieu de départ : Alter ‘Eco, 11 Rue des Ajoncs, 44190 CLISSON

Transport en minibus

Repas offert par la Chambre d’agriculture

Contact : Nicolas MECHINEAU, conseiller en Développement Territorial, Chambre d’agriculture Territoire Vignoble Nantais – 06 45 70 22 06 – nicolas.mechineau@pl.chambagri.fr

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Participez à une nouvelle édition de l’Agri’Bus sur le territoire du Vignoble nantais.

© Chambre d’agriculture Pays de la Loire