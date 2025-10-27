Vous envisagez une formation ? Venez rencontrer un organisme de formation sur Bayeux ! Agence BAYEUX Bayeux

Vous envisagez une formation ? Venez rencontrer un organisme de formation sur Bayeux ! Agence BAYEUX Bayeux lundi 27 octobre 2025.

Vous envisagez une formation ? Venez rencontrer un organisme de formation sur Bayeux ! Lundi 27 octobre, 07h00 Agence BAYEUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-27T07:00 – 2025-10-27T11:00

Fin : 2025-10-27T07:00 – 2025-10-27T11:00

Vous souhaitez découvrir ou vous perfectionner en informatique, adresser des mails, consulter votre espace personnel France Travail ou rechercher des offres, etc. ?Ou Vous souhaitez vous perfectionner en français, en mathématiques ou en anglais afin de préparer une entrée en formation, une préparation à concours ou simplement vous remettre à niveau ? »Alors venez en échanger !

Agence BAYEUX 14400 Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/439323 »}]

Vous souhaitez découvrir ou vous perfectionner en informatique, adresser des mails, consulter votre espace personnel France Travail ou rechercher des offres, etc. ?Ou Vous souhaitez vous perfectionner Découverte formation