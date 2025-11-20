Vous êtes agent de production, cet évènement est pour vous… Méru – Agence MERU Méru

Vous êtes agent de production, cet évènement est pour vous… Jeudi 20 novembre, 08h00 Méru – Agence MERU Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T08:00:00 – 2025-11-20T11:15:00

Pour un acteur local dans le domaine de l’industrie automobile, vous rencontrez l’employeur qui recherche des agents de production expérimentés de minima 6 mois dans le domaine. Vous effectuerez des travaux de manutention avec gestes répétitifs et cadencés.

Rencontre de l’employeur, description du poste et échanges par questions et réponses. Puis, un entretien de motivation suivra Venir avec un cv à jour

Méru – Agence MERU 60110 Méru Méru 60110 Oise Hauts-de-France

1 jeune 1 solution La semaine de l'industrie