Vous êtes Agent/e de Service Hospitalier, vous visez le Diplôme d’Aide-Soignant/e : Découvrez l’AFEST VAE Agence CASTRES Castres

Vous êtes Agent/e de Service Hospitalier, vous visez le Diplôme d’Aide-Soignant/e : Découvrez l’AFEST VAE Mardi 4 novembre, 13h00 Agence CASTRES Tarn

Début : 2025-11-04T13:00:00 – 2025-11-04T16:00:00

Fin : 2025-11-04T13:00:00 – 2025-11-04T16:00:00

Participez à notre réunion d’information exclusive dédiée aux demandeurs/ses d’emploi avec une expérience d’Agent de Service Hospitalier (ASH) de 6 mois qui visent l’obtention du Diplôme d’Aide-Soignant/e. Cet événement vous offre une opportunité unique de découvrir l’AFEST VAE (Action de Formation En Situation de Travail – Validation des Acquis de l’Expérience) . Vous aurez l’occasion de visiter l’EHPAD AGIR, d’échanger avec des professionnels sur les contenus de la formation, l’accompagnement

Agence CASTRES 81100 Castres Castres 81100 Lambert Tarn Occitania

Participez à notre réunion d'information exclusive dédiée aux demandeurs/ses d'emploi avec une expérience d'Agent de Service Hospitalier (ASH) de 6 mois qui visent l'obtention du Diplôme d'Aide-Soigna