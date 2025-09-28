VOUS ÊTES ? … ENCHANTIÉ Saint-Chély-d’Apcher

Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Une nouvelle saison culturelle commence et le Petit Théâtre reprend ses activités et vous propose un spectacle plein d’humour.

Un jeune couple en plein travaux, une voisine quelque peu intrusive un enfant qui sort d’on ne sait où … Un cocktail explosif !

Ecriture et mise en scène de Emmanuel Plagnes

Avec Hélène Durand, Sophie Barroul, Emmanuel Plagnes, Evan Sabatier. .

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie centrecultureloisirs@gmail.com

English :

A new cultural season has begun, and the Petit Théâtre is back in action with a show full of humor.

A young couple in the middle of a renovation project, an intrusive neighbor and a child who pops out of nowhere… An explosive cocktail!

German :

Eine neue Kultursaison beginnt und das Petit Théâtre nimmt seine Arbeit wieder auf und bietet Ihnen eine humorvolle Aufführung.

Ein junges Paar, das mitten im Umbau steckt, eine etwas aufdringliche Nachbarin, ein Kind, das aus dem Nichts auftaucht … Ein explosiver Cocktail!

Italiano :

Inizia una nuova stagione culturale e il Petit Théâtre torna in azione con uno spettacolo pieno di umorismo.

Una giovane coppia nel bel mezzo di lavori edilizi, un vicino invadente e un bambino che spunta dal nulla… Un cocktail esplosivo!

Espanol :

Comienza una nueva temporada cultural y el Petit Théâtre vuelve a la carga con un espectáculo lleno de humor.

Una joven pareja en obras, un vecino entrometido y un niño que aparece de la nada… ¡Un cóctel explosivo!

